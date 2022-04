Serie C, ai playoff entra in gioco il coefficiente? I dettagli

L'anno scorso, con l'esclusione del Trapani, i punti ottenuti dalle squadre del Girone C vennero moltiplicati per il coefficiente di 1,05555556

"Ai play-off entra in gioco il coefficiente". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui prossimi spareggi. "L'esclusione del Catania incide, in qualche modo, anche sui play-off". Esattamente come lo scorso campionato, a seguito dell'esclusione del Trapani dal Girone C, "i tre gironi di Serie C sono 'sfalsati', con la squadre del Girone C che hanno disputato meno partite rispetto alle concorrenti del Centro e del Nord", si legge.