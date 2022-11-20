Nella lunga pausa dovuta al Mondiale in Qatar, la Serie C sarà l'unico campionato che non si fermerà se non per la sosta natalizia. Anche oggi, con la B a riposo, il terzo livello della piramide calcistica italiana è in campo per la 14a giornata. In particolare, dalle 14:30 otto partite su dieci del girone C prenderanno il via, chiuderà il turno il posticipo del lunedì tra Turris e Pescara.

La capolista Catanzaro, che tenta la fuga su Pescara e Crotone, ospiterà il Gelbison al "Nicola Ceravolo". La compagine calabrese ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Nonostante i soli tre punti di vantaggio sul Pescara, il Catanzaro sembra lanciatissimo verso una promozione diretta in Serie B. Come detto prima invece, i "Delfini", seconda forza del campionato, saranno impegnati lunedì contro la Turris in trasferta. Campani che non hanno iniziato al meglio il loro percorso nel girone C, peggior difesa e attacco che stenta a decollare. L'altra calabrese invece, il Crotone, è distante quattro punti dai giallorossi. Per questo turno, la compagine di Franco Lerda volerà a Viterbo contro i padroni di casa alla disperata ricerca di punti salvezza.

Tra i match di cartello impossibile non menzionare il caldissimo derby di provincia tra il Foggia e l'Audace Cerignola. Un solo punto separa le due compagini pugliesi, che hanno entrambe l'obiettivo playoff e il sogno Serie B.

Chi deve recuperare terreno è invece l'Avellino, che ha iniziato male il suo percorso in Serie C. Solo 13 punti in altrettante gare, i "Lupi" si trovano a ridosso della zona retrocessione, in questo turno affronteranno il Picerno. Altro scontro al vertice è quello tra Giugliano e Monopoli, lanciate verso le posizioni più alte della classifica. I campani sono attualmente al quarto posto dietro le già citate corazzate candidate alla promozione, biancoverdi solamente due punti più in basso. Vincere per il Giugliano, e guardare ai risultati altrui, rappresenta sicuramente un passo avanti importante. ACR Messina infine in cerca di punti salvezza contro il Potenza, i siciliani sono al penultimo posto con dieci punti.

Chiudono infine il turno odierno Fidelis Andria-Monterosi, Latina-Juve Stabia e Virtus Francavilla-Taranto-