"Ho trovato i giocatori bene, ma già li avevo visti bene la settimana scorsa, anche se con il Teramo avevamo poche speranze". Lo ha detto Aimo Diana, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal tecnico della Reggiana, che ha concluso la regular season al secondo posto del Girone B di Serie C, a quota 86 punti: dalle prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra, ai playoff di categoria. Ma non solo...

"Siamo sereni ed orgogliosi, non potremmo non esserlo; abbiamo un programma ben definito per prepararci al 17 maggio. Al di là dello stato fisico conterà molto la voglia di ridimostrare ulteriormente che siamo forti e che siamo Se una squadra che ha fatto dei numeri importanti. Dobbiamo renderci protagonisti in questi playoff. Mi auguro di arrivarci con la rosa al completo e con i ragazzi che hanno fatto il numero giusto di allenamenti" , le sue parole.