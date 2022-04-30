Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Reggiana, Aimo Diana: il tecnico ha vestito la maglia rosanero dal 2006 al 2008
"Ho trovato i giocatori bene, ma già li avevo visti bene la settimana scorsa, anche se con il Teramo avevamo poche speranze". Lo ha detto Aimo Diana, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal tecnico della Reggiana, che ha concluso la regular season al secondo posto del Girone B di Serie C, a quota 86 punti: dalle prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra, ai playoff di categoria. Ma non solo...
"Siamo sereni ed orgogliosi, non potremmo non esserlo; abbiamo un programma ben definito per prepararci al 17 maggio. Al di là dello stato fisico conterà molto la voglia di ridimostrare ulteriormente che siamo forti e che siamo
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