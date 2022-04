Monopoli, persi 6 punti. Lo sfogo di Mercadante: “Folli ingiustizie all’italiana”

Il duro sfogo del difensore del Monopoli dopo l'esclusione del Catania dal campionato di Serie C: "Non è il calcio che sognavo da bambino"

"Mentre stavamo lottando per il secondo posto, i vertici del nostro sistema decidono a tavolino di toglierci 6 punti conquistati sul campo e all’improvviso ci ritroviamo catapultati al sesto posto in classifica - lo sfogo del difensore del Monopoli, Mario Mercadante -. Il motivo? Aver vinto 2 partite con la squadra 'sbagliata'. Mi dico sempre di reagire, di andare oltre le difficoltà e le ingiustizie che la vita ci presenta, ma non si può rimanere in silenzio di fronte a questa assurda decisione. Un pensiero ai ragazzi del Catania Calcio i quali, dopo aver attraversato una stagione tra mille difficoltà, non hanno avuto neppure la possibilità di concludere la stagione in maniera dignitosa come avrebbero meritato, annullati come se quest’anno non fossero mai esistiti. Noi continueremo a lottare anche se dovessero toglierci altri 10 punti perché il nostro sogno è troppo più grande di un campionato falsato e di queste folli ingiustizie all’italiana, ma questo non è il Calcio che sognavo da bambino...", le sue parole sui social dopo la sconfitta maturata contro il Palermo.