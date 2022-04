Ghirelli: “Finanziare il Catania non sarebbe corretto nei confronti degli altri club”

Il Presidente della Serie C Ghirelli esclude la possibilità di aiutare economicamente il Catania per consentire loro di finire il campionato

Il Calcio Catania , dopo essere stato escluso dal campionato di Serie C , aveva chiesto il supporto economico da parte della Lega Pro al fine di poter concludere regolarmente sul campo la propria stagione. A commentare l'accaduto, il presidente della Serie C Francesco Ghirelli intervenuto ai microfoni di Sky Sport :

"Provo un dolore profondo per i tifosi del Catania, in qualunque partire della Sicilia o del mondo si trovino. Tutto questo è il risultato di un percorso di seria responsabilità in cui molti non hanno mantenuto e rispettato gli impegni impresi. Mancano tre giornate, da parte nostra vi è la constatazione che si tratta di una crisi lunghissima. È evidente che questa situazione si riflette sulla classifica. Tenuto altresì conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in ‘parità di sistema’ (e quindi a beneficio di ogni singolo club associato), si ritiene di non poter accedere all’ipotesi di erogazione di un contributo. Se avessimo acconsentito a tale richiesta avremmo operato una disparità di trattamento nei confronti degli altri club alterando la regolarità del Campionato".