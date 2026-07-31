VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Il Palermo ha archiviato il ritiro di Val Gardena e si prepara a entrare nella fase decisiva del calciomercato. Con la tournée in Australia ormai alle porte, la dirigenza rosanero è al lavoro per completare l'organico a disposizione di Filippo Inzaghi, che dopo l'amichevole contro l'Iraklis ha ribadito la necessità di avere una rosa di 22-23 giocatori per affrontare al meglio la nuova stagione.

La prima operazione in dirittura d'arrivo è quella che porta a Dominic Vavassori. L'esterno offensivo classe 2005 dell'Atalanta U23 è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Secondo il Corriere dello Sport, l'affare è definito e il calciatore arriverà in prestito oneroso senza diritto di riscatto, rappresentando un innesto importante anche per le liste, essendo un Under. Anche il Giornale di Sicilia conferma che manca soltanto l'ufficialità, con Vavassori destinato a ricoprire il ruolo di alternativa a Dennis Johnsen sulla corsia sinistra.

Archiviata questa operazione, il club si concentrerà sul completamento del reparto offensivo. La priorità resta l'acquisto di un'ala destra. Secondo il Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti è ancora alla ricerca del profilo ideale, mentre il Corriere dello Sport evidenzia come stia prendendo sempre più consistenza la pista estera, considerato che il mercato italiano offre poche soluzioni con le caratteristiche richieste da Filippo Inzaghi.

Rimane invece in stand-by la trattativa per Issiaka Kamate dell'Inter U23. Come riportano sia il Giornale di Sicilia sia il Corriere dello Sport, tra le due società gli accordi sono stati raggiunti già da tempo, ma manca ancora il via libera definitivo del calciatore, che starebbe valutando anche alcune offerte provenienti dall'estero. Anche Tuttosport conferma che l'operazione è ancora sospesa.

Il Palermo valuta inoltre l'inserimento di un nuovo centravanti che possa alternarsi con Joel Pohjanpalo. Secondo il Corriere dello Sport, molto dipenderà dal futuro di Jérémy Le Douaron, seguito dal Troyes: in caso di partenza del francese, tra i nomi monitorati resta anche Stefano Moreo del Pisa, anche se il club nerazzurro non sembra intenzionato a privarsene. Tuttosport conferma che il Palermo ha effettuato un nuovo tentativo per l'attaccante.

Sul fronte delle uscite continua a tenere banco anche la situazione di Matteo Brunori. Il Corriere dello Sport riferisce che l'attaccante, fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, piace alla Cremonese ed è stato sondato dal Cesena, frenati però dall'elevato ingaggio del giocatore. Tuttosport, invece, aggiunge un sondaggio del Pisa, mentre nelle stesse pagine del quotidiano viene riportato anche l'interesse del Bari per l'ex capitano rosanero, destinato a essere uno dei nomi più caldi nelle ultime settimane di mercato.

Intanto è diventata ufficiale la cessione di Kristoffer Lund, passato a titolo definitivo al Birmingham City. Come riportano il Giornale di Sicilia, il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, il terzino statunitense ha firmato un contratto quadriennale con il club inglese di Championship. Restano invece ancora aperte le situazioni di Le Douaron e Emmanuel Gyasi, entrambi in bilico secondo il Giornale di Sicilia, mentre la società continua a valutare il futuro degli altri giocatori fuori dal progetto tecnico.

Il Giornale di Sicilia sottolinea inoltre come il Palermo abbia già sistemato diverse caselle durante il ritiro con gli arrivi di Fortin, Bozzolan e Federico Barba, ai quali si aggiungerà a breve Vavassori. L'unica vera priorità resta quindi l'acquisto dell'esterno destro titolare, il tassello ritenuto fondamentale da Inzaghi per completare il nuovo 4-2-3-1.

Con il ritiro ormai alle spalle e la partenza per l'Australia fissata nei prossimi giorni, il mercato rosanero entra nella sua fase più delicata. L'obiettivo della dirigenza è consegnare a Filippo Inzaghi una rosa completa prima dell'inizio degli impegni ufficiali, concentrando gli ultimi sforzi soprattutto sul reparto offensivo.