FOTO Palermo, la gioia social di Pelagotti: il portiere rosa festeggia la vittoria con la squadra

Il Palermo torna a vincere al “Renzo Barbera”.

2-0: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Casertana, andata in scena questo pomeriggio al “Renzo Barbera”. I rosa, dopo l’impalpabile prova dello “Zaccheria” contro il Foggia, sfoderano una prestazione di carattere archiviando senza troppi affanni la pratica Casertana. A decidere, le reti di Rauti e Lucca, che regalano tre punti preziosissimi al Palermo di Roberto Boscaglia. Un risultato importante celebrato al triplice fischio da un nutrito gruppo di calciatori rosa, riunitisi, come testimonia lo scatto pubblicato su Instagram dal portiere Alberto Pelagotti, per festeggiare insieme la vittoria.