"Quando di parla di riforma dei campionati si commette sempre un errore strategico: si pensa sempre solo alla Lega Pro, ma il calcio italiano ha bisogno di una riforma di sistema e culturale".

Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport per tornare a parlare della riforma dei campionati che ormai da mesi fa discutere tifosi e addetti ai lavori.

"Deve riguardare la Serie A, la B, la Lega Pro e i Dilettanti. C'è un progetto pronto, se la Federazione avrà la forza di prendere posizione allora si farà un passo avanti, altrimenti convocherò un Consiglio straordinario con le società: la riforma non è procrastinabile".