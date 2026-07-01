Il Palermo inaugura ufficialmente il proprio mercato estivo con il primo rinforzo dell'era Filippo Inzaghi. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, il club rosanero ha iniziato a dare forma alla squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B, con l'obiettivo dichiarato di recitare un ruolo da protagonista. Tra operazioni già concluse, affari in dirittura d'arrivo e trattative ancora aperte, la dirigenza guidata dal direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare per consegnare al nuovo tecnico un organico sempre più competitivo.

Il primo volto nuovo è Nahuel Estevez, ufficializzato dal Palermo nella giornata di ieri. Il centrocampista argentino, svincolato dopo quattro stagioni al Parma, rappresenta il primo innesto della campagna acquisti rosanero. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il classe 1995 ha firmato un contratto pluriennale ed è il primo argentino dell'era City Football Group. Il quotidiano evidenzia come Estevez porti in dote esperienza maturata tra Serie A e Serie B, campionato vinto proprio con il Parma, oltre alla capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo.

Il Giornale di Sicilia parla invece di un accordo biennale, sottolineando come l'argentino rappresenti un tassello fondamentale per garantire solidità, equilibrio, intensità ed esperienza a un centrocampo destinato a subire ulteriori modifiche nel corso dell'estate. Il quotidiano ricorda inoltre il forte legame creato dal giocatore con l'ambiente parmense e il desiderio di ripetersi anche a Palermo, oltre a evidenziare il ritorno di un calciatore argentino in maglia rosanero dopo Mario Alberto Santana.

Anche Tuttosport conferma l'operazione, ricordando come Estevez sia reduce da 35 presenze e un assist nell'ultima stagione con il Parma.

Il mercato del Palermo, però, non si fermerà al solo Estevez. Secondo Corriere dello Sport, sono ormai vicini anche gli arrivi di Tommaso Cassandro e Hernani. Per il terzino, reduce da una stagione da protagonista con il Catanzaro, sono già state programmate le visite mediche, mentre il centrocampista brasiliano dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Sulla stessa linea anche Tuttosport, che sottolinea come l'intesa con il Como per Cassandro sia ormai definita e che il giocatore, autore di 38 presenze, 4 gol e 3 assist nell'ultima stagione a Catanzaro, svolgerà presto le visite mediche.

Il Giornale di Sicilia conferma che i prossimi comunicati ufficiali dovrebbero riguardare proprio Hernani e Cassandro, considerati due rinforzi ormai in dirittura d'arrivo.

Sul fronte offensivo resta invece aperta la questione Zito Luvumbo. Secondo il Corriere dello Sport, il Palermo continua a considerare l'esterno angolano del Cagliari la prima scelta per rinforzare le corsie offensive, ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve. Il quotidiano evidenzia come in casa rosanero ci sia il timore di rivivere quanto accaduto la scorsa estate con Salvatore Elia, quando una trattativa ormai definita sfumò improvvisamente. Per questo motivo la società attende una risposta definitiva in tempi brevi.

Tuttosport aggiunge che il Palermo sta cercando anche un'intesa con l'Udinese per riportare in Sicilia Rui Modesto, già in rosanero nella seconda parte della scorsa stagione, mentre prosegue il duello con il Verona per Davide Bragantini, esterno del Mantova.

Secondo il Giornale di Sicilia, oltre a Luvumbo restano vive anche le piste che portano a Rao, di proprietà del Napoli, e Compagnon del Venezia, mentre per il centrocampo continua a essere monitorato Trimboli del Mantova, nonostante la prima proposta rosanero sia stata giudicata insufficiente.

Il lavoro della dirigenza riguarda anche la porta. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l'addio di Alfred Gomis e con Desplanches destinato a un nuovo prestito, il Palermo è alla ricerca di un vice Joronen. Perde quota la candidatura di Radunovic, mentre emerge il nome di Pizzignacco, reduce dall'esperienza al Monza come secondo di Thiam.

Parallelamente si lavora anche alle uscite. Il Giornale di Sicilia scrive che Blin e Gomes sono destinati con ogni probabilità a proseguire la propria carriera all'estero, così come Lund e Appuah. Restano inoltre da definire le posizioni di Brunori e Diakité, mentre Desplanches, Vasic e Corona potrebbero lasciare Palermo in prestito per trovare maggiore continuità in Serie B. Possibile nuova esperienza in Serie C, invece, per Buttaro, mentre il giovane Cutrona piace ad Audace Cerignola e Nissa.

Sempre il Giornale di Sicilia dedica spazio anche agli addii ufficiali di Alfred Gomis e Bartosz Bereszyński, i cui contratti sono scaduti il 30 giugno. Entrambi lasciano Palermo dopo aver rappresentato figure importanti soprattutto all'interno dello spogliatoio, ricevendo il saluto e l'affetto dell'ambiente rosanero.

Infine, il Corriere dello Sport segnala anche il rinnovo della partnership con Etihad Airways, che sarà ancora Official Airline Partner del Palermo nella stagione 2026/27, con il logo della compagnia che continuerà a comparire sul retro delle maglie ufficiali del club.