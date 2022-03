De Napoli: “Palermo? Casi Covid non spaventano, Avellino non si accontenti del pari”

Le parole dell'ex Avellino, Nando De Napoli, sulla lotta promozione e sul prossimo impegno che attenderà i biancoverdi

"Innanzi tutto faccio gli auguri alle donne, senza le quali non saremmo nessuno. L'Avellino? C'è stato un cambio di allenatore, Gautieri è giovane, ha voglia di far bene. Braglia aveva dato tanto, poi purtroppo le cose non sono andate come tutti speravamo. Gautieri è un allenatore molto offensivo. Che fa giocare bene la squadra, vuole fare bene, sa che è in una piazza importante, che Avellino non merita la Serie C e sa che può regalare una gioia ad un intero popolo".