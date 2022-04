Catania, si spera di poter concludere sul campo il campionato di Serie C. Ecco perché

Si riaccende una fiammella di speranza per il Catania che vuole provare a concludere sul campo il proprio campionato di Serie C girone C

Eppure, c'è ancora la speranza di poter concludere quanto meno sul campo il proprio campionato. Il direttore sportivo Maurizio Pellegrino si sta impegnando affinché il Catania possa giocare le ultime partite, di cui tre casalinghe, sfruttando anche lo stadio "Massimino" per cercare di ottenere incassi. Come sottolinea il quotidiano catanese La Sicilia: "Non essendo chiuso l'esercizio provvisorio, la Figc non può chiudere il campionato del Catania. I curatori stanno provvedendo la comunicazione, poi dovrà decidere ancora il Tribunale sulla relazione e sulla disponibilità economica. Le indiscrezioni trapelate nel pomeriggio potrebbero essere dunque mutate in corsa dall'intervento dei curatori che in atto sono ancora in carica e lo saranno fino al 19 di questo mese".