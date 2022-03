Catania, Russini: “Play-off? Il nostro obiettivo è la salvezza, però potremmo…”

Le dichiarazioni dell'attaccante rossazzurro Russini in cui viene analizzato il momento storico del Catania in campionato e non solo

Simone Russini, attaccante del Catania in ottimo momento di forma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Corner in cui ha fatto il punto della situazione del club etneo e del suo periodo personale:

"Il mister mi fa sentire un giocatore importante. A 25 anni acquisire una certa mentalità e sentirsi leader è qualcosa che l’allenatore ti trasmette, avverti più fiducia in te stesso. E’ quello che mi mancava. Le dimissioni di Pellegrino? Un po' siamo rimasti sorpresi perché il Direttore è una figura molto importante. E’ stato con noi nei momenti peggiori. Speriamo che invece ci sia il Direttore, ha fatto di tutto per esserci quando le cose andavano non male, di più. Speriamo che continui con noi per completare il percorso iniziato insieme. Playoff? Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo fosse quello di salvarci e di vincere più partite possibili, provando a fare qualcosa d’importante. Una volta accantonata la salvezza ci sta di poter pensare ai playoff, ce lo meritiamo un po' tutti. Possiamo farcela e faremo di tutto per arrivarci, senza avere alcun rimpianto”.