Catania, Pellegrino: “Non voglio rassegnarmi. Esclusione? Sarebbe umiliante”

Le parole del responsabile dell'area tecnica degli etnei, Maurizio Pellegrino, sulla complicata situazione societaria vissuta dal club

Giornata decisiva per il Catania , in attesa della decisione del Tribunale che dovrà pronunciarsi sul futuro del club: che potrebbe essere escluso, oggi stesso, dal campionato. Una situazione spinosa analizzata dal responsabile dell'area tecnica degli etnei, Maurizio Pellegrino , ai microfoni del quotidiano La Sicilia.

"Non voglio pensare al peggio, sabato scorso i nostri tifosi sono stati ancora una volta eccezionali e la squadra ha ripagato la fiducia del pubblico. Non può finire così dopo il messaggio lanciato da squadra, tifosi e città. Non voglio rassegnarmi. Confidavo in aiuti concreti da parte di chi è nelle condizioni di tenere a galla il Catania. Mi sembra assurdo e umiliante che una squadra possa essere esclusa dal campionato dopo aver dato tantissimo, speso energie e ottenuto buoni risultati. Senza la penalizzazione saremmo già salvi e continuando di questo passo potremmo ambire ai play off".