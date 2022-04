Catania, Pellegrino: “Chiediamo scusa ai tifosi. Playoff? Avremmo regalato emozioni”

Le parole del direttore dell'area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, dopo l'esclusione degli etnei dal campionato di Serie C

Cori, lacrime e striscioni al "Torre del Grifo" per l'ultimo saluto dei tifosi al Calcio Catania: escluso dal campionato di Serie C per decisione del Tribunale. Il direttore dell'area tecnica, Maurizio Pellegrino, ha ripercorso la complicata situazione societaria dei rossazzurri ai microfoni del quotidiano La Sicilia.