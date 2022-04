Catania, Moro: “Non è un addio. Mi mancherà esultare al ‘Massimino’ sotto la Nord”

Le parole dell'attaccante del Catania, Luca Moro dopo l'esclusione del club etneo dalla Serie C

Un comunicato arrivato nei giorni scorsi dal palazzo di giustizia ha messo fine alla stagione del Calcio Catania , che non potrà completare il campionato in corso a quattro giornate dalla fine. Il Tribunale di Catania si è infatti pronunciato sul futuro del club etneo, cessando l'esercizio provvisorio e determinando la conseguente estromissione dei rossoblu dalla serie C. Una decisione inevitabile che porta di conseguenza lo svincolo di tutti i giocatori , tra questi anche il bomber Luca Moro che, intervenuto ai microfoni de "La Sicilia" - come riportato da "TuttocalcioCatania", non ha nascosto il rammarico per il triste epilogo.

“Quello con Catania e i tifosi non è un addio, speriamo di rivederci – afferma – E’ un momento particolare per tutti, devo solo ringraziare tutti, a cominciare dai tifosi. L'abbraccio a Torre del Grifo è stato commovente, mi avete considerato uno di famiglia, un parente, un amico. Abbiamo fatto il possibile per continuare la favola, purtroppo però ci sono cose che vanno oltre le nostre competenze. Ringrazio tutta la squadra e le persone che ci hanno circondato. Sono cresciuto sotto ogni aspetto. Un grazie a Catania che mi ha accolto e fatto sentire parte di una grande famiglia. Mi mancherà esultare al ‘Massimino’ sotto la Nord, ma il calcio è anche questo. Le convocazioni in Nazionale? Emozione fortissima. Grazie al lavoro del gruppo, a Catania, Pellegrino e Baldini ho ricevuto le convocazioni che gratificano me, ma anche il ruolo dei miei compagni. Io in Serie A? Devo lavorare, migliorare. Mi piace per Catania, per ora ho solo questo in testa. Catania non ha eguali”.