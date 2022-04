Catania, il Tribunale revoca esercizio provvisorio: club etneo escluso dalla Serie C

Il Tribunale di Catania ha diramato un comunicato in cui annuncia l’interruzione dell’esercizio provvisorio del Calcio Catania

Game over per il Calcio Catania . Dopo ore di attesa il Tribunale ha annunciato la conclusione immediata dell’esercizio provvisorio del ramo sportivo d'azienda - in scadenza il 19 aprile - attraverso un comunicato diramato pochi istanti fa.

In virtù della cessazione dell’esercizio provvisorio, la stagione del club etneo terminerà anzitempo a quattro giornate dalla fine del campionato per la compagine di Francesco Baldini. Preso atto della decisione del Tribunale, la Figc escluderà il Catania dall'attuale campionato di Serie C girone C.