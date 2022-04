Catania, il comunicato della Lega Pro: la FIGC revoca l’affiliazione del club etneo

La LegaPro ufficializza l'esclusione del Calcio Catania dal campionato di Serie C: il comunicato della FIGC

Un comunicato arrivato dal palazzo di giustizia mette fine alla stagione del Calcio Catania, che non potrà completare il campionato in corso a quattro giornate dalla fine. Dopo ore di attesa, il Tribunale di Catania si è infatti pronunciato sul futuro del club etneo, cessando l'esercizio provvisorio e determinando la conseguente estromissione dei rossoblu dalla serie C.