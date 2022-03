Catania, Baldini: “Tifosi nostro 12° uomo. Questa squadra può centrare playoff”

Le parole del tecnico del Catania, Francesco Baldini, a margine del successo rimediato dai rossazzurri contro la Vibonese

Sul gol subito: “Rammarico per non avere mantenuto inviolata la porta? Nello spogliatoio a fine partita ho chiesto ai ragazzi, mentre festeggiavano, un attimo di silenzio perchè il gol nasce da una palla inattiva e dal fatto che – non so se per distrazione o calo di concentrazione – non abbiamo mosso la linea come facciamo di solito. Se lo avessimo fatto, l’attaccante che ha ricevuto palla sull’esterno sarebbe stato in fuorigioco. Dobbiamo restare concentrati fino alla fine, abbiamo già commesso l’errore sul 3-0 concedendo un rigore nella partita precedente, non ci meritiamo di soffrire fino alla fine, non voglio questo”.