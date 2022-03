Catania, Baldini: “Aspettiamo che Mancini completi iter burocratico”

Le parole del tecnico del Catania, Francesco Baldini, a margine del successo maturato contro l'Avellino di Gautieri

Mediagol ⚽️

Il Catania getta il cuore oltre l'ostacolo e batte in trasferta l'Avellino di Gautieri nel recupero della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere la rete di Sipos messa a segno al 63esimo. Una vittoria analizzata al triplice fischio dal tecnico Francesco Baldini, intervenuto ai microfoni di ElevenSports.

“Da chi ha iniziato la partita a chi è subentrato, sottolineo la prova di sofferenza di tutta la squadra. C’è stata la consapevolezza del risultato oggi. Siamo venuti ad Avellino per cercare di portare via punti. Abbiamo raccolto il bottino pieno ed è una cosa importante. Ottima prestazione da parte di tutti. Sipos si è sempre allenato benissimo, andando forte. Se non ci fosse stata l’esplosione di Moro – per nostra fortuna – e avesse giocato tutte le partite avrebbe fatto anche lui diversi gol. Cataldi è giovane e deve dare continuità alle sue prestazioni. Lo conosco dai tempi dell’Under 17 della Roma. Lo avevo portato a Trapani con me, in questa stagione a Catania. Aveva bisogno di crescere e penso che sia un ragazzo di prospettiva importante”.

Sulle novità relative alla cessione del club: “Non c’è ancora serenità sul piano societario perchè il sig. Mancini non ha ancora fatto il rogito. Ha effettuato un passo importante finora, secondo me prima della gara di Foggia sono state scombussolate le cose e si è parlato tantissimo di quel che accadeva, perdendo l’obiettivo partita. Abbiamo fatto in fretta per recuperarlo. Ora aspettiamo che il sig. Mancini completi l’iter burocratico e dopo parleremo”.

Il tecnico di è poi espresso su Catania-Taranto: "Aspettiamo comunicazioni. Ora rientriamo, faremo non so quante ore di pullman, da quattro giorni giriamo l’Italia. Dobbiamo recuperare energie e finchè non ci sarà l’ufficilialità del rinvio della partita voglio che si pensi che si giochi. Siamo in zona playoff e l’obiettivo diventa quello. Dopo la batosta di Foggia i ragazzi mi hanno garantito che vogliono raggiungere un obiettivo davvero incredibile. Perchè andare i playoff quest’anno sarebbe qualcosa d’incredibile”.