Casertana, tegola in vista dei playoff di Serie C: Konate fa crac, stagione finita per l’ivoriano

Tegola per Federico Guidi.

Cattive notizie per la Casertana, in vista di un concitato finale di stagione, che vedrà i campani impegnati a conquistare un buon piazzamento in classifica. Il club campano, in piena corsa playoff, sarà infatti costretto a fare a meno del difensore Dramane Konate fino al termine del campionato. Il giocatore, a seguito dell’infortunio rimediato nel primo tempo del derby casalingo contro l’Avellino, è stato sottoposto ai controlli strumentali richiesti dal caso che hanno evidenziato una “lesione del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco mediale, con presenza di versamento articolare”.

A comunicarlo è stata la stessa Casertana attraverso una nota ufficiale diramata tramite i propri canali di riferimento. Una brutta tegola per Guidi, che perde una pedina importante ad 11 giornate dalla fine del campionato. Il difensore nei prossimi giorni verrà comunque sottoposto a nuovi esami strumentali.