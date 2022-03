Bari, Terranova: “Fidelis Andria complicata. A Latina chiuderemo il nostro percorso”

Le dichiarazioni del difensore del Bari Terranova post derby con la Fidelis Andria, con i biancorossi ad un passo dalla promozione in Serie B

Emanuele Terranova , difensore del Bari , ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del pareggio con la Fidelis Andria , derby che rappresentava il primo match point da parte dei "galletti" per ottenere la matematica promozione in Serie B.

"È stata una partita difficile, soprattutto nel primo tempo non riuscivamo a trovare le giocate giuste. Il nostro percorso continua, c'è la prossima da giocare a Latina e speriamo di chiuderla il prima possibile. Non avevo il coraggio di guardare la curva perché stasera c'era una cornice di pubblico bellissima, meritava un'altra gioia. Ci prendiamo questo punto che ci servirà per il proseguo del campionato".