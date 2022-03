Bari, Mignani: “Non guardo classifica, mi godo 3 punti. Citro? Sempre creduto in lui”

Le parole Michele Mignani, tecnico del Bari, dopo il successo in extremis maturato sulla Virtus Francavilla

Dopo il pareggio in casa del Foggia , il Bari torna a vincere battendo la Virtus Francavilla, nello scontro diretto con la terza in classifica. Un successo grazie al quale i galletti ristabiliscono le distanze dalle inseguitrici, analizzato dal tecnico del Michele Mignani intervenuto in sala stampa.

"La considero una vittoria bella, credo che la squadra abbia provato a vincerla in una situazione non semplice. Nella ripresa il gol preso ci ha colpiti, però ci abbiamo provato sino alla fine, contento per Citro che lo meritava. Non è cambiato nulla, il campionato non è finito e domenica dobbiamo affrontare una partita importantissima. Non guardo la classifica, mi godo la nostra vittoria e ho percepito un grosso abbraccio da parte della tifoseria. Oggi avevamo due giocatori fuori e due che non stavano benissimo. Campo pesante? L'abilità tecnica ti permette di venir fuori da un campo difficile, siamo stati obbligati a cercare la seconda palla ma noi siamo abituati a giocare. Io credo che la forza di una grande squadra si veda in questo, quando giocatori di qualità si mutano nella lotta: sono contento, ma la trovo una cosa normale e consolidata. De Laurentiis? Dopo la partita è sceso negli spogliatoi, gli abbiamo regalato la vittoria. Citro? Quest'anno ha avuto pochissimo spazio, io ho sempre creduto tanto in lui: oggi si merita la prima pagina".