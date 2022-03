Bari, l’ex Ventura: “Potenzialità da Serie A. Se De Laurentiis lasciasse Napoli…”

Le dichiarazioni di Ventura sul momento del Bari, vicino alla Serie B, con il riferimento alla famiglia De Laurentiis ed il Napoli

Gian Piero Ventura , ex tecnico di Bari , Napoli e nazionale italiana tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb analizzando il momento positivo dei "galletti" ormai prossimi ad una promozione in Serie B:

"La Famiglia De Laurentiis dovrà fare una scelta, spero dia un’ulteriore mano a questa società. La Serie B è un piccolo passo verso il futuro. La situazione non è certo facile. Bari però ha fame di calcio. Eventuale addio di De Laurentiis con il Napoli per concentrarsi sul Bari? Non mi sorprenderei più di tanto. Non è facile però non mi sorprenderebbe. Bari è una piazza che in A ha potenzialità enormi".