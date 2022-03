Bari-Juve Stabia, Mignani: “Il gruppo è cresciuto. Giocare dopo le altre squadre…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bari, Michele Mignani, a margine della vittoria di misura ottenuta contro la Juve Stabia

Così il tecnico del Bari, Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa nel post partita della sfida vinta di misura contro la Juve Stabia. Tre punti pesanti e che avvicinano i Galletti al salto di categoria, viste le dieci lunghezze di vantaggio rispetto al Catanzaro di Vivarini, seconda della classe del Girone C di Serie C. Di seguito, le dichiarazioni complete di Mignani.