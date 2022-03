Bari, Di Cesare: “Per me tutti e 24 i calciatori sono da Serie B. Obiettivo vicino”

Dopo la vittoria con la Vibonese, il Bari è +11 sul Catanzaro secondo in classifica. Di Cesare analizza il momento positivo dei "galletti"

Il Bari non si ferma più e continua la propria cavalcata verso una promozione in Serie B che sembra davvero ad un passo. A commentare il momento della compagine biancorossa, vittoriosa per 0-1 sul campo della Vibonese nella 33^a giornata di Serie C girone C , c'è il capitano Valerio Di Cesare intervistato ai microfoni di RadioBari:

"Di solito quando una prima incontra un'ultima in classifica la prima ha sempre tutto da perdere. É stata una partita molto dura, siamo stati bravi a essere pazienti poi nel secondo tempo abbiamo giocato un pochino meglio, anche se non è stata una delle migliori prestazioni. L'importante era portare a casa i tre punti. L'obiettivo si avvicina sempre di più. Quest'anno è stato bravissimo il direttore, il mister e noi, perché questa squadra ha 24 titolari che per me possono giocare benissimo anche in Serie B. Per me l'obiettivo principale era tornare a star bene dopo l'infortunio, portiamo a casa questo campionato e poi parlerò con la società senza problemi, non è una priorità adesso".