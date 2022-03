Bari, De Laurentiis: “Ho perso la voce al gol di Citro al 92′! Catanzaro crocevia…”

Le dichiarazioni del presidente del Bari De Laurentiis, ricordando la vittoria contro la Virtus Francavilla ed il prossimo match col Catanzaro

Luigi De Laurentiis , presidente del Bari , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RadioBari , ricordando la vittoria al fotofinish contro la Virtus Francavilla fondamentale per allungare sulla seconda in classifica, il Catanzaro , che sarà anche il prossimo avversario dei "galletti":

“Al gol di Citro ho perso la voce. È stato bello avere la mia famiglia al mio fianco, mio padre Aurelio si è emozionato. Tra Foggia e Francavilla è sembrata una situazione da cinema: i gol al novantesimo, per un produttore cinematografico, equivalgono alla battuta comica che fa scattare un boato in sala. La partita di Catanzaro è un crocevia importantissimo. Il mio primo pensiero dopo la vittoria di domenica, assieme al tecnico e al direttore, è stato al prossimo allenamento dei ragazzi, voglio che siano tutti sul pezzo. La poca affluenza allo stadio non me la spiego”.