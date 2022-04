Bari-Avellino, Mignani: “Dovevamo onorare con impegno questo campionato. I tifosi…”

Le dichiarazioni del tecnico del Bari, già promosso in Serie B, Michele Mignani post vittoria contro l'Avellino per 1-0 al San Nicola

"Dovevamo onorare questa giornata con l'impegno, poi è arrivato anche il risultato. Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo meno, ma è stato bello vincere con questa cornice. In settimana avevamo lavorato bene, non avevo dubbi. Bellissimo vivere in simbiosi con questo pubblico che abbiamo conquistato passo dopo passo, adesso ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per fare più punti possibili, l'obbiettivo era arrivare agli ottanta punti ma sarà difficile arrivarci per via dei punti tolti. Maita? Oggi ha calciato in porta e ha fatto un eurogol, la ciliegina di questo strepitoso campionato. L'affetto del pubblico passa attraverso le prestazioni e i risultati. I tifosi si sono accorti che questa è una squadra che si è sempre impegnata. Quando un calciatore sente l'affetto dei tifosi riesce a dare qualcosa di più in campo".