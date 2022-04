Bari-Avellino, Gautieri: “Rissa finale? Volevo aiutare l’arbitro. Kanouté non era…”

Il tecnico degli irpini Gautieri ha rilasciato alcune dichiarazioni post Bari-Avellino 1-0 in Serie C girone C. Sconfitta pesante per i 'lupi' per quanto riguarda la classifica

Carmine Gautieri, tecnico dell'Avellino, ha commentato così la sconfitta al "San Nicola" per 1-0 contro il Bari già matematicamente promosso in Serie B:

"Abbiamo affrontato una squadra forte, nel secondo tempo c’è stata un’altra partita dove Frattali è stato a mio avviso il migliore in campo. Nel finale c’è stata una rissa, io sono entrato in campo per dividere i miei giocatori, ho cercato di dare una mano all’arbitro. Poi ho cercato di chiedere spiegazioni, il regolamento dice che paga l’allenatore e penso che sia assurdo, la prossima volta se si picchiano mi faccio da parte. Kanoute dall’inizio? Non era in condizioni fisiche perfette, ha fatto venti minuti alla grande e c’era un rigore nettissimo. Non poteva giocare dall’inizio anche se è un giocatore importante per noi".