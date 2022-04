Baldini: “Gol di Soleri? Era regolare, l’avrebbe meritato. Se con la Paganese noi…”

Il Palermo sbanca Monopoli con uno 0-2 al "Veneziani" grazie ai Valente e di Brunori. Queste le dichiarazioni post partita di Baldini

Tre punti che pesano come un macigno e terza vittoria consecutiva per il Palermo. Il risultato finale si sarebbe potuto persino incrementare con una serie di occasioni in cui Valente non è riuscito a trafiggere per la seconda volta Loria. Dopo la firma dell'ex Carrarese, è arrivata la prodezza di Brunori. I rosanero sono di fatto balzati al secondo posto del girone C di Serie C in attesa delle altre gare. Queste le dichiarazioni del tecnico Silvio Baldini: