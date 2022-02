Avellino, ufficiale Gautieri come nuovo tecnico: l’ex Triestina preferito a Boscaglia

L'Avellino ufficializza Gautieri come nuovo tecnico. L'ex Triestina e Pisa è stato preferito a Boscaglia, ancora sotto contratto col Palermo

Il nuovo allenatore dell'Avellino non sarà come vociferato recentemente l'ex Palermo Roberto Boscaglia, seppur ancora sotto contratto con i rosanero fino a quest'estate. Il club irpino ha deciso che il nuovo tecnico dei "lupi" sarà Carmine Gautieri, ex tecnico di Latina e Bari tra le altre. Questo il comunicato ufficiale pubblicato nel sito della compagine campana: