Avellino-Palermo, l’ombra del Covid-19 tra gli irpini: contagi e tamponi, i dettagli

Si ferma l'ascesa dei contagi da Covid-19 in casa Avellino. nessun nuovo calciatore positivo al Coronavirus in vista del match contro il Palermo

Il prossimo match in programma per l'Avellino si disputerà Domenica 13 marzo presso lo stadio "Partenio-Adriano Lombardi", contro il Palermo di mister Baldini, il quale è a caccia di una vittoria in trasferta che non arriva ormai dal lontano 7 novembre 2021, contro la Fidelis Andria; lo scontrò terminò sul risultato di 0-2 in favore dei rosanero. A finire sul tabellino dei marcatori, in quell'occasione, furono Matteo Brunori (allo stato attuale l'attaccante più prolifico del 2022 in Europa) ed Alberto Almici. Da quella volta in poi, le aquile non sono più riuscite a volare al di fuori delle mura del RenzoBarbera, il quale sembra essere un vero e proprio fortino per il club di Dario Mirri: da un anno intero il Palermo non perde dentro casa. Numeri da record ma una classifica che non rende giustizia a tale dato. I rosanero, attualmente ricoprono il sesto posto della classifica, con ben ventiquattro punti di distacco dal Bari, primo in classifica.