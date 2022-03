Avellino, Gautieri: “Gara sporca. Una tifoseria come la nostra ce l’hanno in pochi”

Le dichiarazioni del tecnico dei "lupi" Carmine Gautieri al termine di Picerno-Avellino 0-1. Irpini a quota 59 punti nel girone C di Serie C

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, c'era anche da soffrire e lo abbiamo fatto per alcune parti della gara anche se loro hanno avuto una sola occasione pericolosa. Dovevamo fare meglio lo sappiamo, sapevamo di dover fare una partita sporca, quando non riesci a giocare devi cercare di portarla a casa diversamente. Non l'abbiamo chiusa, eravamo in apprensione perché se ti capita di chiuderla e non lo fai, può succedere che poi ti segnano, vedi Catania o Messina. Sono voluto andare sotto il settore ospiti, oggi erano tantissimi, dobbiamo cercare di riportarli dalla nostra parte perché pretendono e dobbiamo essere bravi a soddisfarli. Una tifoseria come la nostra in C ce l'hanno in pochi, si aspettano di più e dobbiamo fare di più. Sono andato a salutarli e a gioire della vittoria con loro, ci hanno sostenuto tutta la partita ed è nostro dovere soddisfarli. I giocatori restano, i tifosi restano e dobbiamo lasciare un grande ricordo per questa società, tifoseria e città".