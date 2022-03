Avellino, Gautieri: “Delusione per il pari col Messina. Niente alibi ma il Covid…”

L'Avellino si è fermato in casa contro l'ACR Messina per 1-1. Queste le dichiarazioni post partita del tecnico degli irpini Gautieri

"C'è delusione per come abbiamo subito gol, per come abbiamo fatto il secondo tempo. Abbiamo perso tanti palloni e tanti duelli. Bisogna migliorare sotto tanti aspetti, soprattutto i quello tecnico, ma anche tattico e fisico. Il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, abbiamo segnato su una azione che abbiamo provato in allenamento, dovevamo fare il secondo gol. Ora bisogna ripartire con equilibrio, con determinazione e con caparbietà. Lo sappiamo che pareggiare oggi non serve a nessuno, ma anche da queste partite si può crescere. Non vogliamo alibi, c'è gente che viene dal Covid, che è a corto di condizione, ma non mi appello a questo. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto fisico, recuperare energie mentali e fisiche".