Avellino-Catania, probabili formazioni: Kanoute sfida Sipos, tridente per Baldini

Quasi tutto pronto per il recupero della 29esima giornata di Serie C tra Avellino e Catania

Avellino e Catania si affrontano per il recupero della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C . Fermate dalla neve battente lo scorso 26 febbraio, campani e siciliani tornano sul prato del 'Partenio' per disputare una sfida tanto importante quanto sentita. La rivalità storica che intercorre tra le due compagini e tifoserie è certamente nota, ma gli obiettivi sportivi di entrambe le formazioni prescindono da quella che sarà l'atmosfera in casa della formazione di Gautieri.

Quest'ultima, dopo il passo falso contro il Messina, tiene gli occhi aperti sulla squadra di Baldini, non in un buon momento ormai da settimane sotto l'aspetto societario ma sempre brava a farsi trovare pronta in queste sfide dall'alto coefficiente di difficoltà, quando la posta in gioco si alza. Non particolarmente fortunati Tito e i suoi negli ultimi impegni avuti contro le squadre dell'isola, con la sconfitta per 1-2 arrivata con il Palermo che ha certificato la perdita di punti importanti in uno scontro diretto per le zone alte della classifica. Proprio i rosanero guardano con attenzione a questo recupero che, nel caso in cui l'Avellino dovesse subire un nuovo stop, permetterebbe a DeRose e soci di restare incollati in classifica proprio ai campani. Il Catania non trova invece la vittoria da due partite e cerca il colpo grosso su un campo certamente difficile. La classifica - a fronte dei punti di penalizzazione per le note vicende societarie - non è disastrosa, e il sogno playoff è ancora vivo per la compagine etnea, seppur rimangano ormai poche partite da giocare per la regular season.