Avellino, Braglia: “Vinto solo il primo tempo, ma il ritorno sarà diverso. In campo per fare una battaglia”

L’Avellino batte il SudTirol e vede più vicina la Final Four.

Buona la prima per l’Avellino che, nel quarto di finale contro il SudTirol, si aggiudica il primo round del doppio confronto con le reti di Tito e Santaniello. Gli irpini, più propositivi in avvio, battono la formazione biancorossa e vedono più vicina la Final Four. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico biancoverde, Piero Braglia, come riportato da tuttoavellino.it.

“Partita complicata, loro sono una buona squadra, hanno qualità, sono molto ordinati. E’ una squadra forte. Abbiamo vinto il primo tempo, ora andremo lì a fare una battaglia, perché loro proveranno di tutto per non farsi buttare fuori. Bisognerà fare una gara attenta e caparbia, servirà massima attenzione. Noi abbiamo fatto una partita ottima, io penso che questa sia una squadra che ha cuore, che ha voglie, che ha limiti, ma che con l’atteggiamento può superare questi limiti. Ci sono ragazzi giovani e forti, che stanno dimostrando qualità. Il ritorno sarà una gara diversa, ho visto la gara che hanno fatto al ritorno con la Pro Vercelli, ti pressano alto, ti vengono a prendere, sarà durissima. Però dobbiamo portarla fino in fondo”.