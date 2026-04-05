mediagol serie b VIDEO, Gli highlights della vittoria del Palermo sull’Avellino

Il video

VIDEO, Gli highlights della vittoria del Palermo sull’Avellino

VIDEO, Gli highlights della vittoria del Palermo sull’Avellino - immagine 1
Le azioni salienti della sfida andata in scena nella serata odierna
⚽️

Leggi anche
Palermo, Inzaghi: “In un campionato normale saremmo primi, oggi non era semplice”
Avellino, Sala: “Tornare qui è stata una grande emozione, auguro al Palermo di tornare in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA