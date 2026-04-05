mediagolserie bVIDEO, Gli highlights della vittoria del Palermo sull’Avellino
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VIDEO, Gli highlights della vittoria del Palermo sull’Avellino
PALERMO, ITALY - MARCH 17: Mattia Bani of Palermo celebrates with teammates and head coach Filippo Inzaghi after scoring his team's second goal during the Serie B match between Palermo FC and SS Juve Stabia at Stadio Renzo Barbera on March 17, 2026 in Palermo, Italy. (Photo by Tullio Puglia/Getty Images)
Le azioni salienti della sfida andata in scena nella serata odierna