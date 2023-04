Venezia-Palermo, Vanoli: “Corini ha un giusto mix di giovani ed esperti. Reggina…”

"Abbiamo preparato questa gara al meglio anche se con un giorno in meno, i ragazzi sono ben consapevoli dei punti che abbiamo in palio e che siamo in una situazione diversa dal Palermo. Per arrivare a risultati importanti dobbiamo essere forti, cogliendo la carica e l’adrenalina giusta per superare gli ostacoli che ci si presentano davanti. La risposta che il Venezia ha dato in campo a Reggio è stata positiva, nonostante il risultato, e per questo ho fatto i miei complimenti alla squadra, che ha dimostrato di saper fare gruppo anche senza il loro allenatore. Contro la Reggina il percorso fatto è stato evidente, se confrontato con il girone di andata, ma ci mancano ancora il guizzo individuale e la cattiveria agonistica per far gol. Domani saranno i nostri tifosi a sostituire il mister, dovranno spingere e sostenere i nostri ragazzi come hanno sempre fatto negli ultimi appuntamenti. Il Palermo è cresciuto molto in questa stagione, adoperando giocatori esperti del campionato ma anche importanti in ottica futura. Dobbiamo temere la loro formazione, ma vincerà chi troverà lo stimolo giusto e chi resterà in partita per tutti i novanta minuti di gioco. Ci serve continuità nelle prestazioni e nei risultati, dobbiamo restare equilibrati, senza sbilanciarci. La squadra ha ancora grandi margini di miglioramento in tutti i reparti: abbiamo giocatori giovanissimi che possono ancora esprimere il massimo del potenziale”.