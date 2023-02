SudTirol, Belardinelli e Lunetta squalificati per la prossima gara con il Palermo

Grattacapi per Pierpaolo Bisoli , tecnico del SudTirol , che nel corso della sfida odierna valida per la venticinquesima giornata di Serie B, ha rimediato un pareggio a reti bianche contro il Cosenza al "Marulla".

Nel corso del match, il mediano Luca Belardinelli ha ricevuto un cartellino giallo pesante, in quanto diffidato, che lo costringerà a saltare il prossimo match di campionato contro il Palermo. Squalifica anche per Gabriel Lunetta, con l'ex esterno d'attacco del Rijeka che è stato espulso all'88' e che quindi non sarà disponibile per la ventiseiesima giornata di Serie B contro i rosanero.