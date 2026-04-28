Serie B, verso i play-off: il regolamento su cartellini e diffidati

Mancano soltanto due partite al termine del campionato, poi si procederà con i due spareggi (play-off e play-out). Il campionato di Serie B quest'anno è più equilibrato che mai, e lo spettacolo probabilmente si protrarrà fino all'ultimo. Alcune squadre hanno già consolidato le loro posizioni in classifica, come ad esempio Palermo e Catanzaro, rispettivamente quarta e quinta. In vista del finale di stagione, nel caso di squadre senza un chiaro obiettivo, diventa fondamentale gestire al meglio le rotazioni e le eventuali diffide e sanzoni. Ma cosa prevede il regolamento degli spareggi?