Mancano soltanto due partite al termine del campionato, poi si procederà con i due spareggi (play-off e play-out). Il campionato di Serie B quest'anno è più equilibrato che mai, e lo spettacolo probabilmente si protrarrà fino all'ultimo. Alcune squadre hanno già consolidato le loro posizioni in classifica, come ad esempio Palermo e Catanzaro, rispettivamente quarta e quinta. In vista del finale di stagione, nel caso di squadre senza un chiaro obiettivo, diventa fondamentale gestire al meglio le rotazioni e le eventuali diffide e sanzoni. Ma cosa prevede il regolamento degli spareggi?
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Serie B, verso i play-off: il regolamento su cartellini e diffidati
Il regolamento riguardante i cartellini agli spareggi promozione
Per quanto riguarda gli spareggi promozione, i cartellini gialli della regular season vengono azzerati prima dell'inizio dei play-off. L'unico caso sanzionabile è un'eventuale espulsione, o ammonizione in caso di diffida, nel corso dell'ultima giornata di campionato, la 38ª. In quel caso, il giocatore salterebbe la prima partita dei play-off della sua squadra.
Ai play-off basta un'ammonizione per entrare in diffida, e una seconda per la squalifica. I cartellini non vengono azzerati durante tutto lo spareggio. In caso di espulsione, la squalifica è automatica per la gara successiva (salvo decisioni più severe del direttore di gara e del Giudice Sportivo).
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