Serie B, Reggina-Cittadella 1-3: Venturato espugna il “Granillo”, esordio nero per Baroni. La classifica

Esordio amaro per Marco Baroni sulla panchina della Reggina.

Serata da dimenticare per la Reggina, che crolla in casa contro il Cittadella, maturato il terzo ko consecutivo in campionato. Nonostante un buon primo tempo, gli amaranto subiscono la furia della formazione di Venturato, facendosi rimontare al “Gramillo” con il risultato di 1-3. Dopo essere passati in vantaggio con Liotti nella prima frazione di gioco, la formazione ospite trova il pari poco prima dell’intervallo con un penalty trasformato da Tsadjout. Nel secondo tempo, Proia regala ai suoi il vantaggio mettendo a segno il suo secondo gol in campionato. A chiudere i conti però ci pensa Simone Branca, con una rete al 70°.