Serie B, Aglietti: “La Cremonese se la giocherà con il Palermo, occhio allo Spezia”

Sull'avvicendamento tra Garcia e Mazzarri al Napoli: "Walter storicamente ha fatto giocare le sue squadre in maniera diversa rispetto agli ultimi anni. Sono curioso - ha affermato Aglietti - di vedere che tipo di gioco metterà su, conosce le dinamiche e lo aspetta un compito non facile. È chiamato a riportare il Napoli su certi livelli. Garcia si è trovato in una situazione in cui si sono trovati anche altri allenatori: quando subentri ad un tecnico che ha vinto è sempre difficile. Ci sono state delle problematiche magari anche di rapporti”.