Avellino, si ferma Dall’Oglio: problema muscolare per l’ex calciatore del Palermo

Grande momento per l'Avellino. Il club campano, dopo l'avvicendamento in panchina che ha visto coinvolti Massimo Rastelli e Michele Pazienza, sta volando in classifica. Tre vittorie nelle ultime cinque e una sconfitta, subita nell'ultimo turno contro il Giugliano, che ha terminato un'importante striscia di risultati positivi consecutivi. Secondo posto in concomitanza con Picerno e Benevento a tre punti dalla Juve Stabia capolista del girone a quota ventinove. Nuovo stop in allenamento per Jacopo Dall'Oglio. Come riporta tuttoavellino.it il centrocampista siciliano si è fermato nella seduta mattutina, vittima di un problemino muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Da capire l'entità del problema mentre non preoccupa Sgarbi, che ha sì, una frattura scomposta al quinto metacarpo, ma dovrebbe giocare con un tutore alla mano fino a dicembre e poi deciderà, nel caso, di operarsi.