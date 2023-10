Catania-Avellino 0-2, Tabbiani: “Mi assumo responsabilità. Abbiamo bisogno di tutti”

Luca Tabbiani, tecnico del Catania, ha rilasciato dichiarazioni al termine del match casalingo perso contro l'Avellino

Altra sconfitta interna per il Catania che non riesce ad uscire da un periodo altalenante. Formazione siciliana che non riesce a trovare il proprio equilibrio e che non riesce ad entrare stabilmente nella zona playoff. I tifosi chiedono l'esonero del tecnico ex Fiorenzuola, ritenuto il principale colpevole di questi risultati e di queste prestazioni. Lo stesso allenatore ha rilasciato dichiarazioni al termine del match contro l'Avellino ai microfoni de Il Catanista. Di seguito le parole:

GARA -“Oggi abbiamo fatto una partita giusta. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Siamo andati sotto e abbiamo avuto la forza per reagire, ma non dobbiamo entrare in queste dinamiche“.

RESPONSABILITA' SQUADRA - “Io sono il responsabile e mi assumo tutte le responsabilità. Oggi non ci è riuscito nulla e sono tante le partite che va avanti così. Non so come finirà e io non mollo finché avrò forza. La società prenderà decisioni? Io ho la coscienza a posto, lavoro al massimo con i miei ragazzi”.

PUBBLICO - “È un pubblico, quello di Catania, di livello diverso. Alla fine è normale la rabbia, e posti così caldi mettono pressione e forse poca tranquillità tra stampa e altro. C’è bisogno di tutti e siamo uomini ed abbiamo il morale sotto i tacchi e sarebbe bello sentire la vicinanza della gente“.

