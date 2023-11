Italia, Gravina: “Nazionale con capitale tecnico e umano. Spalletti esempio bello”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato dichiarazioni dopo la qualificazione dell'Italia al prossimo Europeo

⚽️

Felicità dopo la qualificazione dell'Italia al prossimo Europeo in programma nel 2024 in Germania. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto in video-collegamento al DLA Piper Sport Forum in corso di svolgimento a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono molto soddisfatto, è una Nazionale che ha dimostrato non solo grande capitale tecnico, ma anche capitale umano. Oggi la Nazionale ha un grande allenatore e un grande uomo, sono soddisfatto soprattutto per i nostri tifosi. Avevamo assunto un grande impegno, promesso loro che dovevamo raggiungere l'obiettivo di qualificarci all'europeo e l'abbiamo fatto senza passare dai tempi supplementari, i playoff, che sono un terno al lotto"

SPALLETTI - "Non farei un confronto con Mancini, al quale va sempre riconosciuto il lavoro che ha fatto per il calcio italiano, ricordiamo che ha ancora un record di imbattibilità e che ha vinto l'Europeo. Certo, c'è una macchia come la non qualificazione ai Mondiali"

COSA SI ASPETTA FINO A GIUGNO - "Spalletti non ha segreti, è molto aperto e diretto. Non è un tecnico che ama mascherare le sue visioni, ha parlato a lungo con i ragazzi e ha dichiarato in maniera netta e chiara la sua voglia di ricominciare un percorso progettuale assolutamente innovativo. Ha detto che adesso inizia il bello: ci sono due amichevoli a marzo e ne faremo altre due prima della fase finale degli Europei. La Nazionale non ha tante finestre a disposizione, ma Spalletti manterrà vivo il contatto andando personalmente in tutti i ritiri. È un bellissimo esempio".

