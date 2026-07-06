La società toscana avrebbe chiuso per l'arrivo di due giocatori.
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Il Pisa ha in canna un doppio colpo di spessore. Vicinissimi, secondo quanto riportato da Di Marzio, gli arrivi di Giuseppe Leone e di Tommaso Marras.
Il primo, da considerarsi svincolato per una clausola rescissoria con la Juve Stabia di circa mille euro, arriva in Toscana dopo un campionato di ottima qualità con la maglia delle Vespe.
Per Marras, invece, il Pisa avrebbe trovato l'accordo con il Mantova per una cifra superiore ai tre milioni di euro. Investimento importante che rappresenta in maniera chiara le ambizioni della società toscana di tornare nuovamente in massima serie.
Si apre così, dunque, il mercato del nuovo Pisa guidato da Paolo Bianco.
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