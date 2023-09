Palermo, senti Schwoch: “Per Brunori gol non diventi ossessione. Vazquez lo vedo…”

Quanto manca il gol a Matteo Brunori, capitano e bomber del Palermo - "Molto per uno che ce l’ha nel sangue. Ma non deve diventare un’ossessione e i buoni risultati del Palermo contribuiscono a tenere alto l’umore, a prescindere dalle soddisfazioni individuali. C’è spesso casualità nei periodi di astinenza per i grandi attaccanti, che devono essere maturi nel non farsi condizionare. In squadre così ricche di qualità offensiva, saranno anche i compagni a impegnarsi per far sbloccare Brunori".