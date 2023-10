Modena, Magnino: “Palermo costruito per la A, noi poco cinici. C’è rabbia”

Quarta vittoria consecutiva e secondo posto con una partita in meno per il Palermo di Eugenio Corini che, questo pomeriggio, ha espugnato il "Braglia" battendo il Modena con il risultato di 2-0. A decidere le reti di Henderson e Mancuso. Un risultato analizzato al triplice fischio dal centrocampista dei canarini, Luca Magnino, intervenuto in sala stampa.

“C’è dispiacere, anche oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo lavorare su quello che ci manca. Il Palermo è stato costruito per andare in Serie A, non siamo stati cinici. A questo livello gli episodi fanno la differenza, quello che ci portiamo a casa di positivo è che abbiamo mantenuto la nostra identità anche in dieci uomini. C’è rabbia, sfrutteremo la sosta nel modo giusto provando a insistere su questa strada. Stiamo dimostrando di avere un certo tipo di gioco. È stato bravo Pigliacelli a deviare in angolo la mia occasione. Dobbiamo continuare a lavorare, la squadra produce. Abbiamo dimostrato di avere occasioni ma dobbiamo migliorare in termini di finalizzazione. Brunori un grandissimo giocatore, si vede che il Palermo gioca per lui. Ha questo grande carisma, il Palermo ha un grandissimo finalizzatore e un grande capitano”.