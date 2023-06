Modena, il neo acquisto Manconi: “Non vedo l’ora di vedere lo stadio pieno”

É ufficiale l'arrivo al Modena di Jacopo Manconi. L'attaccante ex AlbinoLeffe ha firmato con i gialloblù un accordo biennale fino al 2025 con opzione per un’estensione di un ulteriore anno. Nell’ultima stagione, Manconi ha messo a segno 13 reti in 32 presenze con la maglia bluceleste. A poche ore dal suo annuncio è lo stesso attaccante a salutare la piazza emiliana tramite un breve messaggio diffuso attraverso i propri canali social.