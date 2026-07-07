Il Mantova avrebbe intavolato una trattativa con il Casarano per il talentuoso esterno canadese.

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Il Mantova guarda anche alla Serie C per rinforzarsi. Secondo quanto riportato da TMW, la società biancorossa avrebbe intavolato una trattativa con il Casarano per Ismael Cajazzo. I discorsi tra le due parti sembrerebbero procedere in maniera spedita, ma la operazione non è ancora conclusa.

Le prestazioni dell'esterno destro - cinque reti nelle trentacinque apparizioni stagionali - negli scorsi mesi avevano strizzato l'occhio a diverse compagini di seconda serie, tra cui il Modena e il Padova. Arrivato al Casarano la scorsa stagione, dopo avere siglato sette reti in trentuno sfide con il Rotonda, per il classe 2004 sembrerebbero aprirsi le porte della Serie B.

pallone serie b 24/25

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