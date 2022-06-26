Non solo Cagliari e Genoa, anche il Bari è sulle tracce di George Puscas. Ventidue presenze e otto gol con la maglia del Pisa, l'attaccante classe 1996 non è stato riscattato dal club toscano alla scadenza del prestito. Il Pisa, infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore per una cifra vicina ai cinque milioni di euro. Nonostante la volontà della società resti quella di acquistare a titolo definitivo l'ex Palermo. Tuttavia, la sua permanenza in nerazzurro si fa sempre più complicata. Secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb" - Puscas, che piace molto a Cagliari e Genoa - sarebbe finito anche nel mirino del Bari, che si starebbe muovendo per provare a strapparlo alla concorrenza. Seguiranno aggiornamenti...